Мема добавил, что вместо того, чтобы заниматься дипломатией, Старый Свет хочет показать зубы.



"Скажем так, у России зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения. Мы совершаем большую ошибку, выбирая путь враждебности!" — подчеркнул политик.



На прошлой неделе канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk.



Берлин в апреле впервые в своей истории официально утвердил военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в документе определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту военную концепцию квинтэссенцией конфронтации Европы с Россией.