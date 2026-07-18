Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что размещение ракет "Томагавк" в Германии приближает войну с Россией.
- Вместо того чтобы заниматься дипломатией, Старый Свет хочет показать зубы, добавил он.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Размещение ракет "Томагавк" в Германии приближает войну с Россией, написал член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы", — говорится в публикации.
"Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы", — говорится в публикации.
Мема добавил, что вместо того, чтобы заниматься дипломатией, Старый Свет хочет показать зубы.
"Скажем так, у России зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения. Мы совершаем большую ошибку, выбирая путь враждебности!" — подчеркнул политик.
На прошлой неделе канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk.
Берлин в апреле впервые в своей истории официально утвердил военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в документе определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту военную концепцию квинтэссенцией конфронтации Европы с Россией.
"Скажем так, у России зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения. Мы совершаем большую ошибку, выбирая путь враждебности!" — подчеркнул политик.
На прошлой неделе канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk.
Берлин в апреле впервые в своей истории официально утвердил военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в документе определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту военную концепцию квинтэссенцией конфронтации Европы с Россией.