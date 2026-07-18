Назван мед, помогающий при простуде

"Липовый мед традиционно ценят за его противовоспалительные свойства, способность мягко поддерживать организм при простуде, он хорошо проявляет себя в теплом питье", - сказала она.

Помимо этого, акациевый мед часто рекомендуют людям, которые следят за уровнем глюкозы, как более "мягкий" по воздействию вариант. Гречишный мед, тем временем, выделяют как богатый железом и некоторыми аминокислотами. Его используют для общего укрепления организма, при склонности к анемии. Но при всех полезных качествах есть ограничения, напомнила эксперт.