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Назван мед, помогающий при простуде - РИА Новости, 18.07.2026
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09:03 18.07.2026
Назван мед, помогающий при простуде

РИА Новости: липовый мёд помогает поддерживать организм при простуде

© РИА Новости / Александр КряжевЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Липовый мед ценят за его противовоспалительные свойства и способность мягко поддерживать организм при простуде.
  • Гречишный мед выделяют как богатый железом и некоторыми аминокислотами, его используют для общего укрепления организма.
  • При аллергии на продукты пчеловодства, диабете и ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта мед допустим только после согласования с врачом, а в ряде случаев от него нужно отказаться.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Поддерживать организм при простуде помогает липовый мед, его ценят за противовоспалительные свойства, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
«
"Липовый мед традиционно ценят за его противовоспалительные свойства, способность мягко поддерживать организм при простуде, он хорошо проявляет себя в теплом питье", - сказала она.
Помимо этого, акациевый мед часто рекомендуют людям, которые следят за уровнем глюкозы, как более "мягкий" по воздействию вариант. Гречишный мед, тем временем, выделяют как богатый железом и некоторыми аминокислотами. Его используют для общего укрепления организма, при склонности к анемии. Но при всех полезных качествах есть ограничения, напомнила эксперт.
«
"При аллергии на продукты пчеловодства, при диабете и ряде заболеваний желудочно‑кишечного тракта мед допустим только после согласования с врачом, а в ряде случаев от него нужно отказаться", - подчеркнула Баранкина.
Она добавила, что любой натуральный мед - это концентрат сахаров, биологически активных веществ, ферментов и микроэлементов, но важно помнить, что этот продукт все равно сладость, к которой нужно относиться умеренно.
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