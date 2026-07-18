"Маньяк с топором" вышел на свободу через 25 лет: появились новые жертвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Отсидев полжизни в колонии, решился на новое преступление — в Петропавловске (Казахстан) задержан серийник, кошмаривший в девяностые местных жителей. На счету маньяка более десяти жертв. Почему он опять за решеткой — в материале РИА Новости.

"Опять напал"

После выхода на свободу Валерий Кричиневский напал в рабочем поселке на окраине Петропавловска на 54-летнюю женщину.

Она возвращалась домой с дачи. В малолюдном месте преступник окликнул ее: сказал, что потерял корову, и спросил, не видела ли она животное. Женщина остановилась. Маньяк набросился, стал ее душить и потащил в сторону леса. Жертва спаслась чудом: напавший отвлекся на случайного прохожего. Воспользовавшись моментом, она убежала и сразу обратилась в полицию. Личность преступника установили и в течение двух часов задержали.

Пресс-служба Департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщила, что Кричиневского отправили в СИЗО. Расследование на контроле руководства департамента полиции.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили полицейские.

© Sputnik / Елена Бережная Убийство первоклассницы Наташи маньяком Кричиневским © Sputnik / Елена Бережная Убийство первоклассницы Наташи маньяком Кричиневским

"Убийство первоклассницы"

Происшествие напугало жителей, ведь в конце 1990-х маньяк превратил жизнь горожан в настоящий кошмар. Женщины перестали по вечерам выходить из дома, родители провожали детей до школы и обратно. Забирать, как правило, старались до темноты.

"Атмосфера была ужасная. В округе орудовал не только Кричиневский, но и другие маньяки: Олег Мураенко, Александр Лютов (их поймали в 1998-м и 2000-м соответственно. — Прим. ред.)", — вспоминает местная журналистка Зауре Жумалиева. — Люди боялись выходить на улицу, потому что в любой момент могли получить по голове. В темное время старались сидеть дома, тем более тогда в Петропавловске отсутствовало уличное освещение".

"Маньяк с топором" впервые напал в 1998-м. В безлюдном месте подошел сзади к женщине и ударил по голове. Несмотря на тяжелые травмы, ей удалось выжить.

Удары со спины были характерным почерком Кричиневского. За семь месяцев пострадало не менее десяти женщин, некоторых он изнасиловал, ограбил. У жертв забирал все, вплоть до продуктов из сумок.

"Сотрудники правоохранительных органов тогда не обращали внимания на заявления женщин. По-настоящему искать маньяка начали только после страшной истории с первоклассницей", — говорит Жумалиева.

В тот день, 19 декабря 1998-го, Наташу забрали из школы соседи. Высадили в 400 метрах от дома: девочка хотела увидеться с одноклассниками. К вечеру родители побежали в участок. Начались поиски, продлившиеся всю ночь.

Утром тело, слегка засыпанное снегом, нашли в лесополосе. Криминалисты насчитали 13 ножевых ранений. С места преступления маньяк забрал меховую шубу девочки.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк Сотрудник полиции © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк Сотрудник полиции

Выходил на охоту

Наташа — единственная, кто не выжил после нападения Кричиневского. А преступник тем временем продолжил охоту. К счастью, жертвам удавалось вырваться.

В январе 1999-го маньяк прочесывал дачный сектор в поисках новой цели. За плечами нес мешок. Это и привлекло милицию, патрулировавшую район. Остановив Кричиневского, сотрудники обнаружили в мешке топор.

Сам Кричиневский внешне был ничем не примечателен: обычный мужчина худощавого телосложения. Соседям запомнился как "тихоня".

Патруль отправился к нему домой с проверкой, и от увиденного сотрудники ужаснулись.

В шкафах лежали украшения, снятые с разных жертв. А в сундуке — меховые изделия. Из шубы убитой Наташи преступник смастерил мягкую игрушку и тапочки для супруги.

Вообще, знакомые считали Валерия примерным семьянином. О жене заботился, по ночам никогда не гулял. Именно поэтому нападения совершал утром и днем. А после очередного преступления приносил супруге "подарки".

Всего в деле фигурировало 11 доказанных эпизодов. Суд тогда приговорил маньяка к 25 годам тюрьмы.

На свободу он вышел в январе 2024-го, хотя рвался освободиться и ранее, но родственники жертв забили тревогу.

После выхода из колонии Кричиневский поселился в Петропавловском центре социальной адаптации. Был взял полицией на профилактический учет как "лицо, состоящее под административным надзором". Носил специальный электронный браслет, с помощью которого отслеживалось его местонахождение.

Маньяку запрещалось выезжать за пределы города, оставлять жилье с 22:00 до 06:00, посещать места досуга и употреблять спиртное.

"Вел он себя довольно замкнуто. Даже в центре ни с кем не общался", — рассказывают местные.

Рецидивисты со стажем

Образ тихони не помешал Криничевскому вновь выйти на охоту. Как показывает опыт, маньяки после отсидки довольно быстро возвращаются к преступлениям.

Так, один из самых известных серийных педофилов Валерий Деев в 2017-м получил повторный срок — 20 лет колонии строгого режима, уже четвертый раз вернувшись в тюрьму.

Первый раз он попал туда в 14 лет: не только нападал на женщин, но и занимался кражами и разбоем. В 1989-м, вернувшись в Москву, через два месяца опять был осужден — и снова за разбой. А в 1995-м, после колонии, начал охотиться на несовершеннолетних.

Он выслеживал детей, которые возвращались домой из школы. Для этого специально выбирал время — с 13 до 16 часов. Потом, как и Кричиневский, снимал с жертвы все украшения. Чтобы скрыть улики, после каждого преступления переодевался — носил в сумке сменную одежду.

В ноябре 1997-го маньяка приговорили к 15 годам тюрьмы. В 2011-м он освободился, женился на воспитательнице детского сада, воспитывал ее дочь, помогал по хозяйству. Но через некоторое время взялся за старое — в 2016-м его арестовали по подозрению в убийстве соседки. На допросе вскрылись и другие преступления.

А в 2024-м был снова задержан Геннадий Воронков, известный как "Мясновский зверь", ранее осужденный за изнасилования и убийства. Двенадцать лет колонии не лишили его желания нападать на женщин. Выйдя на свободу, он переехал в Москву и женился. Во время очередной ссоры маньяк убил супругу. Дело пока в стадии рассмотрения. Суд наверняка учтет и прошлое рецидивиста.