Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Львова во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Федорова сотрудники территориального центра комплектования проводили рейды по мобилизации.
- Сотрудники ТЦК жестоко избили жителя Львова, это вызвало общественную реакцию в украинском сегменте социальных сетей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Дениса Федорова в центре Львова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) проводили рейды по мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что мобилизационные мероприятия проходили в центре города, в районе памятника Адаму Мицкевичу, одновременно с акцией в поддержку Федорова.
"У митингующих же в поддержку Федорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова", - сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, общественную реакцию на произошедшее выразили отдельные пользователи украинского сегмента социальных сетей. Он добавил, что Львовский территориальный центр комплектования после публикации видеозаписи сообщил о проведении проверки по данному факту.