Во Львове на митингах в поддержку Федорова прошли рейды по мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Львова во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Федорова сотрудники территориального центра комплектования проводили рейды по мобилизации.

Сотрудники ТЦК жестоко избили жителя Львова, это вызвало общественную реакцию в украинском сегменте социальных сетей.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Дениса Федорова в центре Львова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) проводили рейды по мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что мобилизационные мероприятия проходили в центре города, в районе памятника Адаму Мицкевичу, одновременно с акцией в поддержку Федорова

"У митингующих же в поддержку Федорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова", - сообщили в российских силовых структурах.