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Во Львове на митингах в поддержку Федорова прошли рейды по мобилизации - РИА Новости, 18.07.2026
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18:23 18.07.2026
Во Львове на митингах в поддержку Федорова прошли рейды по мобилизации

Во Львове на митингах в поддержку Федорова ТЦК проводили рейды по мобилизации

© AP Photo / Valentina PetrovaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Львова во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Федорова сотрудники территориального центра комплектования проводили рейды по мобилизации.
  • Сотрудники ТЦК жестоко избили жителя Львова, это вызвало общественную реакцию в украинском сегменте социальных сетей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Дениса Федорова в центре Львова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) проводили рейды по мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что мобилизационные мероприятия проходили в центре города, в районе памятника Адаму Мицкевичу, одновременно с акцией в поддержку Федорова.
"У митингующих же в поддержку Федорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова", - сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, общественную реакцию на произошедшее выразили отдельные пользователи украинского сегмента социальных сетей. Он добавил, что Львовский территориальный центр комплектования после публикации видеозаписи сообщил о проведении проверки по данному факту.
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