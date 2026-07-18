Израиль выжег около семи тысяч гектаров лесов на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2023–2024 годах на юге Ливана было выжжено более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий в ходе израильских атак.

За первый месяц конфликта в 2026 году сгорели еще около 2 тысяч гектаров лесной территории.

Министр окружающей среды Ливана Тамара аз-Зейн заявила, что общий экологический ущерб превышает 512 миллионов долларов и необходима комплексная программа экологического восстановления.

БЕЙРУТ, 18 июл - РИА Новости. Израильские атаки привели к уничтожению более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий на юге Ливана в 2023-2024 годах, еще около 2 тысяч сгорело в первый месяц конфликта в текущем году, заявила РИА Новости министр окружающей среды республики Тамара аз-Зейн.

"В период с 2023 по 2024 год на юге страны было выжжено более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий в ходе израильской агрессии", - сказала аз-Зейн.

По словам министра, еще около 2 тысяч гектаров лесной территории сгорели только за первый месяц конфликта в 2026 году. Таким образом, общая площадь пострадавших угодий достигла 7 тысяч гектаров.

Министр охарактеризовала происходящее как "экологическое уничтожение", которое продолжается с 2023 года и наносит как прямой, так и косвенный ущерб природным экосистемам страны.

По словам аз-Зейн, Ливану необходима комплексная программа экологического восстановления, однако ее реализации препятствуют отсутствие доступа к ряду районов, продолжающаяся нестабильность и нехватка международного финансирования.