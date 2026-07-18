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Израиль выжег около семи тысяч гектаров лесов на юге Ливана - РИА Новости, 18.07.2026
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07:26 18.07.2026
Израиль выжег около семи тысяч гектаров лесов на юге Ливана

На юге Ливана в 2023-2024 годах Израиль выжег более пяти тысяч гектаров лесов

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2023–2024 годах на юге Ливана было выжжено более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий в ходе израильских атак.
  • За первый месяц конфликта в 2026 году сгорели еще около 2 тысяч гектаров лесной территории.
  • Министр окружающей среды Ливана Тамара аз-Зейн заявила, что общий экологический ущерб превышает 512 миллионов долларов и необходима комплексная программа экологического восстановления.
БЕЙРУТ, 18 июл - РИА Новости. Израильские атаки привели к уничтожению более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий на юге Ливана в 2023-2024 годах, еще около 2 тысяч сгорело в первый месяц конфликта в текущем году, заявила РИА Новости министр окружающей среды республики Тамара аз-Зейн.
"В период с 2023 по 2024 год на юге страны было выжжено более 5 тысяч гектаров лесов и лесных угодий в ходе израильской агрессии", - сказала аз-Зейн.
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По словам министра, еще около 2 тысяч гектаров лесной территории сгорели только за первый месяц конфликта в 2026 году. Таким образом, общая площадь пострадавших угодий достигла 7 тысяч гектаров.
Министр охарактеризовала происходящее как "экологическое уничтожение", которое продолжается с 2023 года и наносит как прямой, так и косвенный ущерб природным экосистемам страны.
По словам аз-Зейн, Ливану необходима комплексная программа экологического восстановления, однако ее реализации препятствуют отсутствие доступа к ряду районов, продолжающаяся нестабильность и нехватка международного финансирования.
По оценке министерства окружающей среды, общий экологический ущерб превышает 512 миллионов долларов. Власти намерены добиваться включения восстановления природы в число основных направлений послевоенного финансирования Ливана.
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