В Липецке обезвредили обломки беспилотника ВСУ, упавшего на жилой дом

БРЯНСК, 18 июл – РИА Новости. Все обломки беспилотника, упавшего в пятницу на жилой дом в Липецке, обезврежены и вывезены на полигон для уничтожения, через несколько часов люди смогут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В пятницу Артамонов сообщил, что БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, детонации не произошло, пострадавших не было, а жителей эвакуировали. В тот же день глава города Михаил Щербаков рассказал, что специалисты смогут приступить к разминированию беспилотника только в субботу.