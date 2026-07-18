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В Липецке обезвредили обломки беспилотника ВСУ, упавшего на жилой дом - РИА Новости, 18.07.2026
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12:36 18.07.2026
В Липецке обезвредили обломки беспилотника ВСУ, упавшего на жилой дом

Артамонов: все обломки упавшего в Липецке БПЛА обезвредили и вывезли на полигон

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание областной администрации в Липецке
Здание областной администрации в Липецке - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание областной администрации в Липецке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Липецке беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом, детонации не произошло, пострадавших не было.
  • Все обломки беспилотника обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения.
БРЯНСК, 18 июл – РИА Новости. Все обломки беспилотника, упавшего в пятницу на жилой дом в Липецке, обезврежены и вывезены на полигон для уничтожения, через несколько часов люди смогут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В пятницу Артамонов сообщил, что БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, детонации не произошло, пострадавших не было, а жителей эвакуировали. В тот же день глава города Михаил Щербаков рассказал, что специалисты смогут приступить к разминированию беспилотника только в субботу.
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"Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения… Сейчас специалисты еще раз обследуют дом. Ожидается, что через несколько часов жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил сотрудников всех оперативных служб за слаженную и профессиональную работу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкИгорь АртамоновВооруженные силы Украины
 
 
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