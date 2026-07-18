В Липецке обезвредили обломки беспилотника ВСУ, упавшего на жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецке беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом, детонации не произошло, пострадавших не было.
- Все обломки беспилотника обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения.
БРЯНСК, 18 июл – РИА Новости. Все обломки беспилотника, упавшего в пятницу на жилой дом в Липецке, обезврежены и вывезены на полигон для уничтожения, через несколько часов люди смогут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В пятницу Артамонов сообщил, что БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, детонации не произошло, пострадавших не было, а жителей эвакуировали. В тот же день глава города Михаил Щербаков рассказал, что специалисты смогут приступить к разминированию беспилотника только в субботу.
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"Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения… Сейчас специалисты еще раз обследуют дом. Ожидается, что через несколько часов жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил сотрудников всех оперативных служб за слаженную и профессиональную работу.
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