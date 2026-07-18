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Фармацевт предупредил об опасности приема лекарств в жару - РИА Новости, 18.07.2026
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08:58 18.07.2026 (обновлено: 08:59 18.07.2026)
Фармацевт предупредил об опасности приема лекарств в жару

Фармацевт Яланжи предупредил о возможных обмороках при приеме диуретиков в жару

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара может вызвать серьезные побочные реакции при приеме привычных лекарств.
  • Диуретики и антигипертензивные препараты могут привести к обезвоживанию и обморокам в жару.
  • Антидепрессанты, нейролептики, антигистаминные и нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать риск перегрева организма и усиливать нагрузку на почки.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жара меняет свойства многих лекарств, поэтому диуретики могут вызывать обмороки, а средства от аллергии могут способствовать перегреву организма, предупредил в беседе с корреспондентом РИА Новости фармацевт Иван Яланжи.
На территории Евразии установилась жара, из-за чего у многих людей обострились проблемы со здоровьем. Однако прием привычных лекарств в это время может вызвать серьезные побочные реакции, отметил собеседник агентства.
«
"В результате жары у многих снижается кровяное давление, поэтому тем, кто принимает антигипертензивные препараты и диуретики, нужно быть осторожными - они рискуют столкнуться с обезвоживанием и обмороками", - сказал Яланжи.
По его словам, с осторожностью нужно относиться к антидепрессантам, нейролептикам и антигистаминным препаратам. Как пояснил фармацевт, они снижают способность к потоотделению, в результате организм не может охлаждаться естественным путем и возникает риск перегрева.
Кроме того, Яланжи подчеркнул опасность приема нестероидных противовоспалительных препаратов, которые обычно помогают снять боль и снизить жар. Подобные медикаменты усиливают нагрузку на почки, которые и так активно работают в жару, это серьезно усиливает риск почечной недостаточности и может привести к необратимому повреждению тканей органа, сказал он.
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