Фармацевт предупредил об опасности приема лекарств в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Жара может вызвать серьезные побочные реакции при приеме привычных лекарств.

Диуретики и антигипертензивные препараты могут привести к обезвоживанию и обморокам в жару.

Антидепрессанты, нейролептики, антигистаминные и нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать риск перегрева организма и усиливать нагрузку на почки.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жара меняет свойства многих лекарств, поэтому диуретики могут вызывать обмороки, а средства от аллергии могут способствовать перегреву организма, предупредил в беседе с корреспондентом РИА Новости фармацевт Иван Яланжи.

На территории Евразии установилась жара, из-за чего у многих людей обострились проблемы со здоровьем. Однако прием привычных лекарств в это время может вызвать серьезные побочные реакции, отметил собеседник агентства.

« "В результате жары у многих снижается кровяное давление, поэтому тем, кто принимает антигипертензивные препараты и диуретики, нужно быть осторожными - они рискуют столкнуться с обезвоживанием и обмороками", - сказал Яланжи.

По его словам, с осторожностью нужно относиться к антидепрессантам, нейролептикам и антигистаминным препаратам. Как пояснил фармацевт, они снижают способность к потоотделению, в результате организм не может охлаждаться естественным путем и возникает риск перегрева.