МИД: Россия надеется на прекращение боевых действий в Персидском заливе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность прекращения боевых действий в Персидском заливе и скорейшего возобновления переговоров, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.