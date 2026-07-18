МИД: Россия надеется на прекращение боевых действий в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе.
- Обе стороны подчеркнули важность прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность прекращения боевых действий в Персидском заливе и скорейшего возобновления переговоров, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
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"С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.