Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ.

Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса в зоне Персидского залива.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ, стороны "сверили часы" по ситуации в Персидском заливе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

« "Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей.