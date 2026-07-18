Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ.
- Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса в зоне Персидского залива.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ, стороны "сверили часы" по ситуации в Персидском заливе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
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"Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - добавили в министерстве.