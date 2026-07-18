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СК проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков - РИА Новости, 18.07.2026
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04:22 18.07.2026
СК проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков

СК проверит детский лагерь на Камчатке после травмирования подростка в драке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет начал доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» на Камчатке.
  • Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Инцидент произошел 11 июля 2026 года между двумя подростками, в результате чего пострадал 12-летний мальчик.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку в детском оздоровительном лагере "Металлист" на Камчатке после того, как 12-летний мальчик получил травму в ходе конфликта с другим подростком, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере "Металлист" (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении канала ведомства на платформе "Макс".
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По предварительным данным, инцидент произошел 11 июля 2026 года между двумя подростками, прибывшими на отдых. В результате конфликта пострадал 12-летний мальчик. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а действиям участников инцидента будет дана правовая оценка. По итогам проверки примут процессуальное решение.
В июне следственный комитет на Камчатке сообщал о расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере "Волна", где, по данным следствия, 13-летний мальчик подвергся физическому насилию со стороны сверстников. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено после обращения матери ребенка в правоохранительные органы.
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