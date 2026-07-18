СК проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет начал доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» на Камчатке.

Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 11 июля 2026 года между двумя подростками, в результате чего пострадал 12-летний мальчик.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку в детском оздоровительном лагере "Металлист" на Камчатке после того, как 12-летний мальчик получил травму в ходе конфликта с другим подростком, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере "Металлист" (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении канала ведомства на платформе "Макс"

По предварительным данным, инцидент произошел 11 июля 2026 года между двумя подростками, прибывшими на отдых. В результате конфликта пострадал 12-летний мальчик. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а действиям участников инцидента будет дана правовая оценка. По итогам проверки примут процессуальное решение.