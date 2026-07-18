Силы ПВО отражают атаки ракет и дронов на Кувейт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаки ракет и беспилотников.
- Любые слышимые взрывы являются результатом работы ПВО, заявил генеральный штаб армии Кувейта.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта вновь заявил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаки ракет и беспилотников.
Ранее в субботу генеральный штаб армии Кувейта уже сообщал об отражении силами противовоздушной обороны страны атак ракет и дронов.
"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.
Согласно сообщению генштаба, любые взрывы, которые могут быть слышны, - это результат работы ПВО.