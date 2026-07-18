В Кувейте заявили об отражении атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотников.
- Любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы ПВО, сообщил генеральный штаб армии Кувейта.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаку беспилотников.
"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Генштаб подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом работы ПВО.