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В Кувейте стратегически важный нефтяной объект пострадал от воздушной атаки - РИА Новости, 18.07.2026
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21:58 18.07.2026
В Кувейте стратегически важный нефтяной объект пострадал от воздушной атаки

В Кувейте из-за атаки Ирана поврежден стратегически важный нефтяной объект

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кувейте от воздушной атаки серьезно пострадал стратегически важный нефтяной объект.
  • Силы ПВО Кувейта перехватили несколько ракетных атак и беспилотников в субботу, есть пострадавшие.
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Стратегически важный нефтяной объект серьезно пострадал в Кувейте от воздушной атаки в субботу, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация в социальной сети Х.
Министерство обороны Кувейта сообщило, что с раннего утра субботы силы ПВО перехватили несколько ракетных атак и беспилотников. В результате атак был поврежден ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта, есть пострадавшие, заявляла Кувейтская нефтяная компания.
"Несколько человек пострадали, серьезный материальный ущерб причинен стратегически важному нефтяному объекту в результате атак со стороны Ирана в субботу", - отмечается в сообщении. Корпорация не уточнила, о каком объекте идет речь.
По данным корпорации, работники объекта были эвакуированы после инцидента.
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