В Кувейте стратегически важный нефтяной объект пострадал от воздушной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кувейте от воздушной атаки серьезно пострадал стратегически важный нефтяной объект.
- Силы ПВО Кувейта перехватили несколько ракетных атак и беспилотников в субботу, есть пострадавшие.
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Стратегически важный нефтяной объект серьезно пострадал в Кувейте от воздушной атаки в субботу, сообщила Кувейтская нефтяная корпорация в социальной сети Х.
Министерство обороны Кувейта сообщило, что с раннего утра субботы силы ПВО перехватили несколько ракетных атак и беспилотников. В результате атак был поврежден ключевой объект нефтяной индустрии Кувейта, есть пострадавшие, заявляла Кувейтская нефтяная компания.
"Несколько человек пострадали, серьезный материальный ущерб причинен стратегически важному нефтяному объекту в результате атак со стороны Ирана в субботу", - отмечается в сообщении. Корпорация не уточнила, о каком объекте идет речь.
По данным корпорации, работники объекта были эвакуированы после инцидента.