Рейтинг@Mail.ru
На Кубани упал вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 18.07.2026 (обновлено: 20:17 18.07.2026)
На Кубани упал вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения

На Кубани упал вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот погиб

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости/Аврора
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения.
  • Пилот воздушного судна погиб, произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, пожар был оперативно потушен.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал во время обработки полей в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения... Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.
Место крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
24 июня, 17:06
 
ПроисшествияКраснодарский крайМи-2РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала