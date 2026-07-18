В Крыму задержали подозреваемую в организации теракта против офицера ЧФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали жительницу Ялты, подозреваемую в организации теракта против офицера Черноморского флота Валерия Транковского.
- В 2024 году он погиб при взрыве автомобиля.
- Уроженка Николаевской области по заданию украинской разведки оборудовала тайник с компонентами бомбы.
- Взрывное устройство замаскировали под огнетушитель.
- Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанную заключили под стражу.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силовики задержали жительницу Ялты, подозреваемую в организации теракта против офицера Черноморского флота, сообщила ФСБ.
В Севастополе 13 ноября 2024 года при взрыве погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской базы Валерий Транковский. Под днищем его машины сработало взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Валерий Транковский. Архивное фото
По данным спецслужбы, задержанная, уроженка Николаевской области 1967 года рождения, сама вышла на контакт с сотрудником украинской разведки. По его заданию женщина оборудовала тайник с компонентами бомбы и передала координаты противнику.
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"Схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота", — заявили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что бомбу замаскировали под огнетушитель. Его изъял из тайника подельник задержанной. За организацию теракта отвечал генерал-майор СБУ Александр Поклад.
Возбуждено уголовное дело о госизмене. Жительницу Ялты заключили под стражу.