В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Участники митинга требуют привлечь Сырского к ответственности и призывают Верховную раду прервать парламентские каникулы и вернуться к работе.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Митинг в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается в Киеве третий день, сообщает украинское издание "Время.ua".

Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.

"В Киеве третий день подряд продолжаются акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Кроме того, как отмечает издание, на акции звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. В частности, некоторые участники обвиняют его в гибели мобилизованных в подразделении "Скала". Участники митинга также требуют, чтобы Верховная рада прервала парламентские каникулы и вернулась к работе.