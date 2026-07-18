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В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку Федорова - РИА Новости, 18.07.2026
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19:41 18.07.2026 (обновлено: 20:40 18.07.2026)
В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку Федорова

В Киеве третий день проходят митинги в поддержку Федорова

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Участники митинга требуют привлечь Сырского к ответственности и призывают Верховную раду прервать парламентские каникулы и вернуться к работе.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Митинг в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается в Киеве третий день, сообщает украинское издание "Время.ua".
В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
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"В Киеве третий день подряд продолжаются акции протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, как отмечает издание, на акции звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. В частности, некоторые участники обвиняют его в гибели мобилизованных в подразделении "Скала". Участники митинга также требуют, чтобы Верховная рада прервала парламентские каникулы и вернулась к работе.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сторонники отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.
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