Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове.
- Размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов — распространенная практика для Харькова, Сумской и Черниговской областей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей", — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в открытом доступе опубликовано большое количество фотографий, на которых зафиксировано размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов.