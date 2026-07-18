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ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове - РИА Новости, 18.07.2026
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ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове

Украинские боевики начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове.
  • Размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов — распространенная практика для Харькова, Сумской и Черниговской областей.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей", — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в открытом доступе опубликовано большое количество фотографий, на которых зафиксировано размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов.
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