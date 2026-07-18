СМИ: Гарегин II не примет участие в первом заседании парламента Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Католикос Гарегин II впервые не будет участвовать в первом заседании парламента нового созыва Армении.
- Власти не собираются направлять ему специальное приглашение, обосновывая это тем, что его присутствие не является обязательным.
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II впервые не будет участвовать в первом заседании парламента нового созыва, назначенном на 2 августа, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
Согласно регламенту Национального собрания, право на приветственную речь по случаю открытия первой сессии имеют президент республики и католикос всех армян.
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"Как стало известно из наших источников в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, на данный момент приглашения (на имя католикоса - ред.) они не получали... В правящей команде не собираются направлять специальное приглашение Верховному Патриарху", - говорится в сообщении.
По данным издания, власти постараются обосновать это тем, что присутствие католикоса не является обязательным требованием, так как в регламенте сказано лишь, что он "имеет право выступить с речью".
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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