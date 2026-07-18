СМИ: Гарегин II не примет участие в первом заседании парламента Армении

Согласно регламенту Национального собрания, право на приветственную речь по случаю открытия первой сессии имеют президент республики и католикос всех армян.

"Как стало известно из наших источников в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, на данный момент приглашения (на имя католикоса - ред.) они не получали... В правящей команде не собираются направлять специальное приглашение Верховному Патриарху", - говорится в сообщении.

По данным издания, власти постараются обосновать это тем, что присутствие католикоса не является обязательным требованием, так как в регламенте сказано лишь, что он "имеет право выступить с речью".