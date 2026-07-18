Депутат Госдумы рассказал, как проверить расходование средств на капремонт

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Узнать, сколько дом собрал на капремонт и на что потрачены средства, можно через портал ГИС ЖКХ или сайт регионального Фонда капремонта, а при наличии спецсчета - запросив выписку у управляющей компании, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Алгоритм проверки зависит от того, где хранятся деньги дома. Если они лежат в "общем котле" у регионального оператора, всю информацию можно найти, не выходя из дома - на портале ГИС ЖКХ или на официальном сайте регионального Фонда капремонта. Там видно, сколько дом собрал, есть ли долги у соседей и на какой год запланирована замена лифтов или крыши", - сказал РИА Новости Вольфсон.