Депутат Госдумы рассказал, как проверить расходование средств на капремонт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Узнать информацию о собранных и потраченных средствах на капремонт можно через портал ГИС ЖКХ или сайт регионального Фонда капремонта.
- Если у дома открыт специальный счет, выписку со всеми начислениями и расходами можно запросить у управляющей компании или ТСЖ.
- Жилищный кодекс РФ гарантирует прозрачность накоплений на капитальный ремонт.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Узнать, сколько дом собрал на капремонт и на что потрачены средства, можно через портал ГИС ЖКХ или сайт регионального Фонда капремонта, а при наличии спецсчета - запросив выписку у управляющей компании, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
"Алгоритм проверки зависит от того, где хранятся деньги дома. Если они лежат в "общем котле" у регионального оператора, всю информацию можно найти, не выходя из дома - на портале ГИС ЖКХ или на официальном сайте регионального Фонда капремонта. Там видно, сколько дом собрал, есть ли долги у соседей и на какой год запланирована замена лифтов или крыши", - сказал РИА Новости Вольфсон.
По его словам, если у дома открыт специальный счет, процедура еще проще: владелец счета - управляющая компания или ТСЖ - обязан по первому требованию любого собственника предоставить банковскую выписку со всеми начислениями и расходами.
"Взносы на капитальный ремонт - это целевые средства собственников жилья, и люди имеют полное право знать, где лежит каждая копейка. Жилищный кодекс РФ гарантирует прозрачность этих накоплений", - добавил депутат.