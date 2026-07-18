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Иран заявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США - РИА Новости, 18.07.2026
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15:23 18.07.2026 (обновлено: 15:26 18.07.2026)
Иран заявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США

Гариб-Абади: Тегеран прекратил выполнение обязательств по меморандуму с США

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, ссылаясь на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, и Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф 15 июля заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется.
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"Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны", - сказал Гариб-Абади, чьи слова приводит агентство Tasnim.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандумао прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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