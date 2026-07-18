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В Иране зарегистрировано более трех тысяч исков из-за военных преступлений - РИА Новости, 18.07.2026
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14:57 18.07.2026
В Иране зарегистрировано более трех тысяч исков из-за военных преступлений

В Иране завели более 3 тысяч исков из-за военных преступлений против страны

© Фото : IRNAЗдание Верховного суда Ирана в Тегеране
Здание Верховного суда Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : IRNA
Здание Верховного суда Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране зарегистрировано более 3 тысяч исков из-за военных преступлений против страны.
  • Заведено более 260 дел в отношении США и Израиля, истцами выступают более 300 тысяч физических и юридических лиц.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч исков зарегистрировано в Иране из-за военных преступлений против страны, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.
"Зарегистрировано более 3 тысяч исков из-за военных преступлений против Ирана", - сказал Джахангир, чьи слова передает агентство судебной власти Ирана Mizan.
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Он также отметил, что заведено более 260 дел в отношении США и Израиля, истцами по этим делам выступают более 300 тысяч физических и юридических лиц.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в апреле Тегеран и Вашингтон достигли перемирия, 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а американское руководство заявило, что прекращение огня более не действует.
Также в июне 2025 года США и Израиль атаковали Иран, нанеся удары по ядерным объектам страны.
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