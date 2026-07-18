Число жертв американских ударов по Ирану возросло до 50 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, более 500 получили ранения.

Среди погибших — пять женщин и двое лиц младше 18 лет, среди раненых — 32 женщины и 18 детей и подростков.

ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, пострадавших более 500, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Минздрав Ирана 17 июля сообщал о 38 погибших и минимум 400 раненых.

"В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли", - написал он в соцсети X

По его словам, среди погибших числятся пять женщин и двое лиц младше 18 лет, среди раненых - 32 женщины и 18 детей и подростков.

Керманпур озвучил данные по жертвам с 27 июня по 18 июля, то есть, помимо июльских ударов, включил данные и первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.