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Число жертв американских ударов по Ирану возросло до 50 человек - РИА Новости, 18.07.2026
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14:09 18.07.2026 (обновлено: 14:28 18.07.2026)
Число жертв американских ударов по Ирану возросло до 50 человек

Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, пострадавших более 500

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, более 500 получили ранения.
  • Среди погибших — пять женщин и двое лиц младше 18 лет, среди раненых — 32 женщины и 18 детей и подростков.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Число жертв ударов США по Ирану возросло до 50 человек, пострадавших более 500, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Минздрав Ирана 17 июля сообщал о 38 погибших и минимум 400 раненых.
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"В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли", - написал он в соцсети X.
По его словам, среди погибших числятся пять женщин и двое лиц младше 18 лет, среди раненых - 32 женщины и 18 детей и подростков.
Керманпур озвучил данные по жертвам с 27 июня по 18 июля, то есть, помимо июльских ударов, включил данные и первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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