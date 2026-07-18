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Иран заявил, что уничтожил два истребителя США на базе в Иордании - РИА Новости, 18.07.2026
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11:20 18.07.2026
Иран заявил, что уничтожил два истребителя США на базе в Иордании

КСИР: Иран ударом ракет и БПЛА уничтожил два истребителя США на базе в Иордании

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceИранские ракетные комплексы
Иранские ракетные комплексы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Иранские ракетные комплексы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что уничтожил по меньшей мере два истребителя США на авиабазе в Иордании.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на его действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 18 июл - РИА Новости. Иранские военные уничтожили по меньшей два истребителя США на авиабазе в Иордании, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Военно-космические силы КСИР сегодня утром в ответ на злодеяния минувшей ночи американского неприятеля провели 20-ю волну операции "Наср-2" и осуществили сокрушительную атаку при помощи ракет и беспилотников по ангарам истребителей и стоянке на американской базе Аль-Азрак в Иордании, полностью уничтожив по меньшей мере два истребителя и три других летательных аппарата США", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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