Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что атаковал дронами ангары и мосты на авиабазе США в Бахрейне - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 18.07.2026
Иран заявил, что атаковал дронами ангары и мосты на авиабазе США в Бахрейне

Иран заявил об атаке на ангары и топливные резервуары на авиабазе США в Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiБаннер с иранскими беспилотниками в Тегеране
Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская армия атаковала авиабазу США «Шейх-Иса» в Бахрейне.
  • Целью атаки стали ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США "Шейх-Иса" в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.
"Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Ставки все выше: Иран готов перекрыть еще одну жизненно важную артерию
Вчера, 08:00
 
В миреСШАБахрейнВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала