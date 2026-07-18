Иран заявил, что атаковал дронами ангары и мосты на авиабазе США в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская армия атаковала авиабазу США «Шейх-Иса» в Бахрейне.
- Целью атаки стали ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США "Шейх-Иса" в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.
"Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.