Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 18.07.2026
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,5

В иранской провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 3,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в иранской провинции Хормозган.
  • Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Бендер-Хемир.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в иранской провинции Хормозган, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло рядом с (городом - ред.) Бендер-Хемир в провинции Хормозган на юге Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
В публикации не сообщается об ущербе или жертвах стихии.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
У берегов Флориды произошло необычное землетрясение
17 июля, 03:32
 
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала