На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в иранской провинции Хормозган.
- Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Бендер-Хемир.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в иранской провинции Хормозган, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло рядом с (городом - ред.) Бендер-Хемир в провинции Хормозган на юге Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
В публикации не сообщается об ущербе или жертвах стихии.
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