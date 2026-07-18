КСИР сообщил об ударах по военным объектам в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте.
- Иранские военные предупредили, что государства, размещающие у себя американских военных, могут столкнуться с ответом Ирана, если их территория будет использоваться для атак на страну.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
"КСИР сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте", - говорится в сообщении агентства.
Иранские военные также отметили, что государствам, размещающим у себя американских военных, следует ожидать соответствующего ответа в случае, если их территория используется для атак на Иран.