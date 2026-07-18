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КСИР сообщил об ударах по военным объектам в Кувейте - РИА Новости, 18.07.2026
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07:33 18.07.2026 (обновлено: 07:34 18.07.2026)
КСИР сообщил об ударах по военным объектам в Кувейте

КСИР сообщил об ударах по американским военным объектам США в Кувейте

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте.
  • Иранские военные предупредили, что государства, размещающие у себя американских военных, могут столкнуться с ответом Ирана, если их территория будет использоваться для атак на страну.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
"КСИР сообщил об ударах по военным объектам США в Кувейте", - говорится в сообщении агентства.
Иранские военные также отметили, что государствам, размещающим у себя американских военных, следует ожидать соответствующего ответа в случае, если их территория используется для атак на Иран.
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