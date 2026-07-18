Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, как утверждает Центральное командование ВС страны.
- Удары были нанесены по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным хранилищам вооружений.
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, утверждает Центральное командование ВС страны.
Там отметили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений.
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