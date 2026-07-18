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Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану - РИА Новости, 18.07.2026
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05:36 18.07.2026
Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану

Американские военные отчитались о завершении седьмой волны ударов по Ирану

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, как утверждает Центральное командование ВС страны.
  • Удары были нанесены по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным хранилищам вооружений.
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, утверждает Центральное командование ВС страны.
"Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану 17 июля в 21.30 по времени восточного побережья США (04.30 18 июля мск – ред.)", – говорится в сообщении командования в Х.
Там отметили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений.
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