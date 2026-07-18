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В иранском Хорремабаде прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2026
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05:31 18.07.2026
В иранском Хорремабаде прогремели взрывы

В Хорремабаде на западе Ирана прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия ударов в Иране
Последствия ударов в Иране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия ударов в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Хорремабад на западе Ирана прозвучали взрывы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранские медиа.
  • Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о проведении очередной серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Хорремабад на западе Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранские медиа.
"Взрывы были слышны в Хорремабаде", - говорится в публикации.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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