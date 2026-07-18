США нанесли удар по объекту на иранском острове Ларек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек.
- Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, информирует гостелерадиокомпания IRIB.
"Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.