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США нанесли удар по объекту на иранском острове Ларек - РИА Новости, 18.07.2026
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03:16 18.07.2026 (обновлено: 03:19 18.07.2026)
США нанесли удар по объекту на иранском острове Ларек

США нанесли удар по центру управлению движением судов на иранском острове Ларек

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек.
  • Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, информирует гостелерадиокомпания IRIB.
"Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
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