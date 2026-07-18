КСИР нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США, в качестве ответной меры на удары американских военных по Исламской Республике, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.