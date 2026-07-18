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КСИР нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте - РИА Новости, 18.07.2026
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03:07 18.07.2026 (обновлено: 03:14 18.07.2026)
КСИР нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте

КСИР нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемым США

© СоцсетиУдары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте
Удары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Соцсети
Удары со стороны Ирана по военным базам США в Кувейте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте.
  • Транспортные узлы в Кувейте использовались США, удары стали ответной мерой на атаки американских военных по Ирану.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США, в качестве ответной меры на удары американских военных по Исламской Республике, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
"В ответ на американские атаки удары были нанесены (Ираном - ред.) по нескольким мостам в Кувейте, используемым США в логистических целях", - говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.
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