В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели два взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
- О взрывах сообщил телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, информирует телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на агентство Nour News сообщало о взрывах в городе.
"Два взрыва зафиксированы в Бендер-Аббасе", - говорится в сообщении Press TV.
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