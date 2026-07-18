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В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели два взрыва - РИА Новости, 18.07.2026
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02:06 18.07.2026
В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели два взрыва

В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
  • О взрывах сообщил телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, информирует телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на агентство Nour News сообщало о взрывах в городе.
"Два взрыва зафиксированы в Бендер-Аббасе", - говорится в сообщении Press TV.
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