Несколько военных ВС США пострадали при ударах по базам в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам в Иордании на этой неделе.
- Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана военным базам в Иордании на этой неделе, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"На этой неделе Иран атаковал как минимум две иорданские базы, в результате чего несколько американских военнослужащих получили ранения после удара по объекту, где они находились", – пишет СМИ.
Степень тяжести ранений остается неясной, добавляет CBS.
Телеканал не сообщает, о каких именно базах идет речь, но отмечает, что "американские боевые самолеты часто используют иорданские военные объекты".
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.