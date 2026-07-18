Несколько военных ВС США пострадали при ударах по базам в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам в Иордании на этой неделе.

Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана военным базам в Иордании на этой неделе, сообщил телеканал Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана военным базам в Иордании на этой неделе, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Согласно данным Пентагона , число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.

"На этой неделе Иран атаковал как минимум две иорданские базы, в результате чего несколько американских военнослужащих получили ранения после удара по объекту, где они находились", – пишет СМИ.

Степень тяжести ранений остается неясной, добавляет CBS.

Телеканал не сообщает, о каких именно базах идет речь, но отмечает, что "американские боевые самолеты часто используют иорданские военные объекты".