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Несколько военных ВС США пострадали при ударах по базам в Иордании - РИА Новости, 18.07.2026
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01:58 18.07.2026 (обновлено: 02:29 18.07.2026)
Несколько военных ВС США пострадали при ударах по базам в Иордании

CBS News: при ударах Ирана по базам в Иордании были ранены несколько военных США

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам в Иордании на этой неделе.
  • Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.
ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана военным базам в Иордании на этой неделе, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Согласно данным Пентагона, число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.
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"На этой неделе Иран атаковал как минимум две иорданские базы, в результате чего несколько американских военнослужащих получили ранения после удара по объекту, где они находились", – пишет СМИ.
Степень тяжести ранений остается неясной, добавляет CBS.
Телеканал не сообщает, о каких именно базах идет речь, но отмечает, что "американские боевые самолеты часто используют иорданские военные объекты".
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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