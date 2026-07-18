КСИР заявил, что остановил четыре танкера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что остановил четыре танкера.
- Танкеры пытались пройти через Ормузский пролив, их остановили с помощью ракет и дронов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что с применением беспилотников и ракет остановил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Reuters.
"КСИР сообщает, что четыре танкера-нарушителя, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были остановлены с помощью комбинированного применения ракет и дронов", - говорится в сообщении агентства.