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КСИР заявил, что остановил четыре танкера - РИА Новости, 18.07.2026
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01:54 18.07.2026 (обновлено: 06:46 18.07.2026)
КСИР заявил, что остановил четыре танкера

КСИР заявил, что остановил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормуз

© AP Photo / SepahnewsСкоростные катера КСИР
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Sepahnews
Скоростные катера КСИР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что остановил четыре танкера.
  • Танкеры пытались пройти через Ормузский пролив, их остановили с помощью ракет и дронов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что с применением беспилотников и ракет остановил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Reuters.
"КСИР сообщает, что четыре танкера-нарушителя, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были остановлены с помощью комбинированного применения ракет и дронов", - говорится в сообщении агентства.
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