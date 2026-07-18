В Иране два нефтетанкера загорелись после взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два нефтетанкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива.
- О происшествии сообщило иранское госТВ со ссылкой на КСИР.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщает, что два нефтетанкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское госТВ.
"Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива", - говорится в сообщении агентства.