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В Иране два нефтетанкера загорелись после взрывов - РИА Новости, 18.07.2026
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01:12 18.07.2026
В Иране два нефтетанкера загорелись после взрывов

КСИР^ на заминированном маршруте у Ормузского пролива подорвались танкеры

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два нефтетанкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива.
  • О происшествии сообщило иранское госТВ со ссылкой на КСИР.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщает, что два нефтетанкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское госТВ.
"Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива", - говорится в сообщении агентства.
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