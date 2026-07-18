В иранском городе Йезд прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В иранском городе Йезд были слышны пять взрывов.
- Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пять взрывов были слышны в иранском городе Йезд, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
"Пять взрывов были слышны в городе Йезд в центре Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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