Районы иранского города Ахваз подверглись ракетным атакам США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Районы города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам США.
- Агентство Рейтер ссылается на иранское агентство Mehr в своем сообщении об атаках.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Районы города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам США, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Mehr.
"Районы в... Ахвазе атакованы ракетами США", - говорится в публикации агентства.
Рейтер не приводит других подробностей.
Иран атаковал три американских эсминца
8 мая, 00:00