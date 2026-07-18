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Районы иранского города Ахваз подверглись ракетным атакам США - РИА Новости, 18.07.2026
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00:30 18.07.2026
Районы иранского города Ахваз подверглись ракетным атакам США

Районы города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам США

© REUTERS / Social MediaПожар после удара США в Иране
Пожар после удара США в Иране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Social Media
Пожар после удара США в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Районы города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам США.
  • Агентство Рейтер ссылается на иранское агентство Mehr в своем сообщении об атаках.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Районы города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам США, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Mehr.
"Районы в... Ахвазе атакованы ракетами США", - говорится в публикации агентства.
Рейтер не приводит других подробностей.
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