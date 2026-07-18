КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана.
- Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана на фоне усилившихся атак США по стране, сообщает иранский телеканал Press TV.
"КСИР сбил RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
В сообщении также представлены фотографии предположительно сбитого БПЛА.