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КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране - РИА Новости, 18.07.2026
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00:20 18.07.2026
КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране

КСИР сбил американский беспилотник R -11 Raven в южных районах Ирана

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана.
  • Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана на фоне усилившихся атак США по стране, сообщает иранский телеканал Press TV.
"КСИР сбил RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
В сообщении также представлены фотографии предположительно сбитого БПЛА.
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