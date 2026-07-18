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КСИР заявил, что нанес удар по главному ИИ-хабу в Бахрейне - РИА Новости, 18.07.2026
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00:00 18.07.2026 (обновлено: 00:09 18.07.2026)
КСИР заявил, что нанес удар по главному ИИ-хабу в Бахрейне

КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами по ИИ-хабу в Бахрейне

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников.
  • Ранее КСИР нанес удар по складу американских БПЛА в Бахрейне в ходе 17-й волны операции «Наср-2».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении "главного ИИ-хаба" Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников, информирует иранское агентство IRNA.
Ранее агентство сообщало, что в ходе 17-й волны операции "Наср-2" КСИР нанес удар по складу американских БПЛА в Бахрейне.
"Основной ИИ-хаб Бахрейна, используемый США для совершения военных преступлений, был атакован с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛА", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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