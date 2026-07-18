КСИР заявил, что нанес удар по главному ИИ-хабу в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников.
- Ранее КСИР нанес удар по складу американских БПЛА в Бахрейне в ходе 17-й волны операции «Наср-2».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении "главного ИИ-хаба" Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников, информирует иранское агентство IRNA.
Ранее агентство сообщало, что в ходе 17-й волны операции "Наср-2" КСИР нанес удар по складу американских БПЛА в Бахрейне.