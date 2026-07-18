Ставки все выше: Иран готов перекрыть еще одну жизненно важную артерию

Пока, как пишет западная пресса, Вашингтон размышляет о расширении войсковой операции против Ирана, сами персы тоже времени не теряют. Reuters сообщает, что Тегеран направил йеменским хуситам официальную просьбу полностью перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в том случае, если США начнут наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Западные источники уверены, что подразделения "Ансар Аллах" уже разместили вдоль контролируемой части побережья ракетные установки и пункты запуска БПЛА, хотя сами представители движения никак не комментируют происходящее и никаких действий по блокировке морского трафика пока не предпринимали. Сей факт, впрочем, особой радости не вызывает, так как аналитические центры Западного полушария уверены, что хуситы просто выжидают наиболее удачный момент и действуют в строгом соответствии с неким масштабным и глубоко структурированным планом военно-политического руководства Ирана.

Йеменские хуситы являются традиционными союзниками персов, от которых получают различную помощь, включая военную, в том числе через ливанскую "Хезболлу", которая, как и "Ансар Аллах", является шиитской группировкой. На сегодняшний день хуситы контролируют чуть более трети территории страны на северо-западе, однако в данном случае важно не процентное соотношение, а то, что под их началом находится почти вся морская граница Йемена в Красном море. Если взглянуть на карту с зонами влияния, то сам мыс Рас-Мандеб, который разделяет Аденский залив и Красное море, удерживают и контролируют войска официальной власти, при этом зона контроля хуситов начинается в ста километрах севернее. В этой точке Баб-эль-Мандебский пролив составляет в ширину всего 90 километров, постепенно расширяясь на северо-запад. На границе с Саудовской Аравией, то есть в самой верхней географической точке хуситского присутствия, залив уже около 300 километров в ширину, что на первый взгляд достаточно много, однако современные ракеты способны преодолеть такое расстояние в считаные минуты. Соответственно, на юге хуситы потенциально могут наносить удары даже с применением дронов, которые сегодня спокойно преодолевают расстояние в 30-40 километров.

Это понимают все региональные игроки, особенно Саудовская Аравия, у которой с хуситами, мягко говоря, натянутые отношения еще со времен революции в Йемене, когда саудиты помогали властям подавлять шиитские протесты на севере страны.

Мы так подробно рассматриваем географические, политические и прочие региональные особенности, чтобы была понятна общая глубина проблематики и то, что у хуситов, помимо союзнического долга, есть и свои собственные интересы.

Баб-эль-Мандебский пролив в информационном плане находится в тени пролива Ормузского, что объяснимо на фоне американо-иранского противостояния, а также более скромных объемов проходящих через него грузов самой разной номенклатуры. Однако здесь нужно понимать, что под формулировкой "более скромные" скрываются следующие цифры и значения.

Баб-эль-Мандеб обеспечивает десять процентов мировой морской торговли: за год через 18-километровые водные ворота проходит поток товаров стоимостью свыше триллиона долларов. Это кратчайший путь из Средиземного моря в Азию, а точнее — в Индийский океан. Закрытие пролива вынудит морских перевозчиков закладывать громадную петлю вокруг всего Африканского континента, что в среднем увеличивает продолжительность плавания на 15 суток и потребует сотен миллионов — а может, и миллиардов — долларов на обеспечение фрахта, оформление страховок и снабжение торговых судов топливом.

После перекрытия Ормузского пролива Баб-эль-Мандеб стал критически важен для Саудовской Аравии, так как к берегу Красного моря приходит нефтепровод Восток — Запад. По его трубам ежесуточно прокачивается семь миллионов баррелей нефти, которая из порта Янбу расходится на север в Европу (через Суэцкий канал) и на юг — на рынки Азии. По самым скромным подсчетам, танкеры, проходящие через бутылочное горлышко Баб-эль-Мандеба, обеспечивают семь-десять процентов всего саудовского экспорта нефти. Саудовская Аравия поставляет на экспорт чуть более шести миллионов баррелей в сутки, что в денежном эквиваленте чуть меньше половины миллиарда долларов. Соответственно, транзит через Баб-эль-Мандебский пролив — это какие-то "жалкие" 50 миллионов долларов в сутки, или 18 миллиардов в год. И это только нефть, но, как весь мир научила блокада Ормузского пролива, за кадром еще стоят поставки сжиженного газа, удобрений, автомобильного топлива, серы и сельскохозяйственной продукции. Кому интересно, может сам поискать данные по объемам перевозки этих категорий сквозь акваторию Красного моря.

На беду американских союзников в регионе, к числу которых относится и Саудовская Аравия, Иран прямо или опосредованно контролирует два жизненно важных морских торговых маршрута. Блокада Ормузского пролива уже грозит снижением урожайности в ряде крупнейших агропромышленных государств, она же изрядно сократила производство углеводородов странами Персидского залива, что привело к резкому снижению экспортной выручки, из-за чего в ряде государств уже начинают пересматривать расходную часть бюджета. В случае закрытия еще и Баб-эль-Мандебского маршрута сильнейший удар придется на страны Европы, которые и так испытывают сильный дефицит энергоносителей и фактически впали в тотальную зависимость от поставок из Соединенных Штатов.

Сможет ли американская флотская группировка обеспечить судоходство в этом — вопрос открытый. У хуситов, конечно, возможности по нанесению морских ударов скромнее, однако там, куда не долетают ракеты и дроны, в игру вступает оценка рисков. Морские компании могут просто в качестве перестраховки остановить перевозку по южному маршруту вдоль побережья Йемена, к тому же еще большой вопрос, какова будет стоимость страховки в условиях постоянной угрозы каждому судну.