В Ираке рассказали о планах по открытию новых маршрутов экспорта нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирак планирует открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти — через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс.

Соглашение с американской компанией Chevron охватывает четыре проекта, включая строительство трубопроводной инфраструктуры от юга Ирака к Джейхану и Баниясу.

Ирак ведет переговоры с ОПЕК и ОПЕК+ об увеличении своей квоты на экспорт нефти для восстановления инфраструктуры и экономики страны.

БЕЙРУТ, 18 июл — РИА Новости. Ирак планирует открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти — через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс, заявил министр нефти страны Басим Мухаммед Худаир в интервью телеканалу Ирак планирует открыть два дополнительных маршрута экспорта нефти — через турецкий порт Джейхан и сирийский Банияс, заявил министр нефти страны Басим Мухаммед Худаир в интервью телеканалу Alsumaria

"Консорциум американских и катарских компаний совместно с иракской компанией работает над проектом трубопровода от Басры до Фишхабура с подключением к линии Джейхан, а также ответвления от Хадиты до Банияса ( Сирия - ред.). Это обеспечит два дополнительных маршрута экспорта нефти", — сказал Худаир.

По словам министра, Багдад не должен зависеть от одного экспортного направления через Ормузский пролив, поскольку это не соответствует объему нефтегазовых запасов страны. До начала войн Ирак придерживался стратегии диверсификации каналов поставок сырья, отметил он.

Худаир сообщил, что соглашение с американской компанией Chevron охватывает четыре проекта. Среди них — разработка месторождения Западная Курна-2, нефтяных блоков в районах Насирии и Балада, а также строительство трубопроводной инфраструктуры от юга Ирака к Джейхану и Баниясу.

Министр добавил, что Ирак также сотрудничает с ExxonMobil и рассчитывает привлечь другие крупные международные компании к развитию нефтегазового сектора и энергетической инфраструктуры.