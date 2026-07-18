В Запорожской области увековечат память погибшего главного инженера ЗАЭС

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"Жители Энергодара, родного города Александра Яковлева, сохранят светлую память о нем. Власти Запорожья также приложат все усилия для того, чтобы наш земляк стал примером для молодого поколения. Его жизнь и подвиг послужат ориентиром для будущих специалистов, вдохновляя их на освоение сложных профессий и служение Родине", - сказал глава заксобрания.