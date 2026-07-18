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В Запорожской области увековечат память погибшего главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 18.07.2026
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13:47 18.07.2026
В Запорожской области увековечат память погибшего главного инженера ЗАЭС

Память погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС Яковлева увековечат

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА.
  • Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко сообщил, что память Александра Яковлева будет увековечена.
  • Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Память погибшего при атаке ВСУ главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
"Память Александра Яковлева, нашего земляка, погибшего при исполнении служебного долга, будет увековечена. Его жизнь, хоть и короткая, была яркой и посвящена развитию атомной энергетики", - сказал Емельяненко.
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По его словам, Яковлев зарекомендовал себя как высококлассный специалист, чьи знания теории и практики мирного атома, а также умение им управлять, заслужили глубокое доверие.
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"Жители Энергодара, родного города Александра Яковлева, сохранят светлую память о нем. Власти Запорожья также приложат все усилия для того, чтобы наш земляк стал примером для молодого поколения. Его жизнь и подвиг послужат ориентиром для будущих специалистов, вдохновляя их на освоение сложных профессий и служение Родине", - сказал глава заксобрания.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
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