Военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном, сообщили СМИ

По оценке телеканала, это стало первым крупным инцидентом, представляющим собой нарушение прекращения огня, с момента окончания индийской операции "Синдур" в мае 2025 года.

Тем не менее, с того времени уже были случаи мелких перестрелок, указывает NDTV.