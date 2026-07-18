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Военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2026
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23:17 18.07.2026
Военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном, сообщили СМИ

NDTV: военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном

© AP Photo / Channi AnandИндийский военный
Индийский военный - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Channi Anand
Индийский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном.
  • Перестрелка продлилась около двух часов.
  • Индийские военные пресекли попытку "террористов" перейти границу, и это стало первым крупным инцидентом, нарушающим прекращение огня, с момента окончания индийской операции "Синдур" в мае 2025 года.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Тяжелая перестрелка на границе продлилась, по сообщениям, около двух часов вдоль линии контроля в секторе Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", - отмечает телеканал.
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Согласно информации источников телеканала, индийские военные пресекли попытку "террористов" перейти границу.
По оценке телеканала, это стало первым крупным инцидентом, представляющим собой нарушение прекращения огня, с момента окончания индийской операции "Синдур" в мае 2025 года.
Тем не менее, с того времени уже были случаи мелких перестрелок, указывает NDTV.
Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. В очередной раз они накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир в апреле 2025 года. Индия в ответ на теракт в Пахалгаме провела операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить военные действия. В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что армия Индии готовится к проведению операции "Синдур 2.0" при необходимости.
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