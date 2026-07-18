Индия впервые запустила орбитальную ракету, созданную частной компанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индия осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1.
- Индия стала третьей страной в мире, обладающей возможностью частных орбитальных запусков.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1, сообщил разработчик Skyroot Aerospace.
© Skyroot Aerospace/XИндия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
© Skyroot Aerospace/X
Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
В компании добавили, что теперь Индия стала третьей страной в мире, обладающей возможностью частных орбитальных запусков.