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Индия впервые запустила орбитальную ракету, созданную частной компанией - РИА Новости, 18.07.2026
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14:02 18.07.2026 (обновлено: 14:07 18.07.2026)
Индия впервые запустила орбитальную ракету, созданную частной компанией

Индия запустила орбитальную ракету Vikram-1, созданную частной компанией

© Skyroot Aerospace/XИндия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Skyroot Aerospace/X
Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1.
  • Индия стала третьей страной в мире, обладающей возможностью частных орбитальных запусков.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1, сообщил разработчик Skyroot Aerospace.
© Skyroot Aerospace/XИндия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Skyroot Aerospace/X
Индия впервые осуществила успешный пуск разработанной частной компанией ракеты орбитального класса Vikram-1
"Ракета-носитель Vikram-1 в рамках тестового полета достигла орбиты. Первая частным образом разработанная орбитальная ракета Индии завершила финальное включение двигателя и вывела полезную нагрузку на орбиту высотой около 450 километров", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
В компании добавили, что теперь Индия стала третьей страной в мире, обладающей возможностью частных орбитальных запусков.
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