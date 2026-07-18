США оказывают давление на ЕС для отмены импортных правил, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США оказывают давление на Евросоюз, требуя публично взять на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают американские власти.
- В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле, предполагающего отмену ЕС пошлин на все промышленные товары из США.
- Еврокомиссия не планирует подписывать документ, содержащий будущие обязательства по отмене правил, несмотря на постоянные переговоры с США.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США оказывают давление на Евросоюз, чтобы тот публично взял на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают американские власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров. Однако, как пишет газета, стороны также заявляли, что намерены совместно работать по "снижению или устранению" других "нетарифных барьеров".
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"США оказывают давление на ЕС, требуя публичного принятия на себя обязательств по детальному плану по отмене правил по импорту и положений, не устраивающих Вашингтон", - говорится в материале издания.
По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, США направили европейским чиновникам предложение, в котором изложены обязательства, которые они хотели бы услышать от европейских властей.
При этом, по словам неназванного чиновника Еврокомиссии, ЕС находится в постоянном переговорном процессе по вопросам торговли с США, однако ЕК не планирует подписывать документ, в котором бы содержались будущие обязательства.
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