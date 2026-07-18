США оказывают давление на ЕС для отмены импортных правил, пишет FT

В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров. Однако, как пишет газета, стороны также заявляли, что намерены совместно работать по "снижению или устранению" других "нетарифных барьеров".