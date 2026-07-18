Рейтинг@Mail.ru
США оказывают давление на ЕС для отмены импортных правил, пишет FT - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 18.07.2026
США оказывают давление на ЕС для отмены импортных правил, пишет FT

FT: США давят на Брюссель для отмены не устраивающих Вашингтон импортных правил

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США оказывают давление на Евросоюз, требуя публично взять на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают американские власти.
  • В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле, предполагающего отмену ЕС пошлин на все промышленные товары из США.
  • Еврокомиссия не планирует подписывать документ, содержащий будущие обязательства по отмене правил, несмотря на постоянные переговоры с США.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США оказывают давление на Евросоюз, чтобы тот публично взял на себя обязательства по отмене импортных правил, которые не устраивают американские власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров. Однако, как пишет газета, стороны также заявляли, что намерены совместно работать по "снижению или устранению" других "нетарифных барьеров".
«
"США оказывают давление на ЕС, требуя публичного принятия на себя обязательств по детальному плану по отмене правил по импорту и положений, не устраивающих Вашингтон", - говорится в материале издания.
По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, США направили европейским чиновникам предложение, в котором изложены обязательства, которые они хотели бы услышать от европейских властей.
При этом, по словам неназванного чиновника Еврокомиссии, ЕС находится в постоянном переговорном процессе по вопросам торговли с США, однако ЕК не планирует подписывать документ, в котором бы содержались будущие обязательства.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
СМИ: в ЕС считают, что справятся с пошлинами США
4 июня, 07:54
 
В миреСШАВашингтон (штат)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала