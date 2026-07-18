Эксперт оценил необходимость маркировки контента, созданного с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Вайпан считает, что полностью сгенерированные ИИ фильмы, видеоролики и музыкальные произведения необходимо маркировать.

Универсальная маркировка всего контента может быть избыточной, особенно в случаях использования нейросети в качестве вспомогательного инструмента.

Компании должны добровольно сообщать об использовании ИИ при создании материалов, когда это имеет существенное значение для потребителя, и принцип прозрачности должен действовать при общении человека с ИИ-ботами.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Универсальная маркировка всего созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ) контента может оказаться избыточной, однако полностью сгенерированные ИИ фильмы, видеоролики и музыкальные произведения необходимо обозначать, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.

Вопрос об обязательной маркировке зависит от того, какую роль ИИ сыграл в создании материала. По словам эксперта, нейросети могут как полностью генерировать произведения, так и использоваться человеком лишь в качестве вспомогательного инструмента.

"Если это видеофильм или музыка, написанная только искусственным интеллектом, это должно быть маркировано, потому что это понятно и это можно сделать", - сказал Вайпан.

При этом обязательное обозначение любого материала, при подготовке которого применялся ИИ, практически трудно реализовать, отметил он. Например, если человек создал презентацию с помощью ИИ, то ее маркировка уже будет чрезмерной.

Такой же подход, по его словам, может применяться к курсовым работам и рабочим текстам, при подготовке которых человек использовал нейросеть для решения отдельных задач, но самостоятельно определял содержание и отвечал за конечный результат.

Вайпан отметил, что государство готово отказаться от универсальной обязательной маркировки, но в таком случае все равно потребуются правила, позволяющие обеспечить прозрачность применения ИИ.

В частности, компаниям следует добровольно сообщать об использовании ИИ при создании материалов, когда оно имеет существенное значение для потребителя, считает эксперт.

"Компания должна добросовестно сказать: да, эти материалы мы сделали с помощью ИИ. Тогда нужно выходить на саморегулирование", - добавил Вайпан.

Кроме того он подчеркнул, что принцип прозрачности должен действовать и при общении человека с ИИ-ботами.