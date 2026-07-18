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Эксперт оценил необходимость маркировки контента, созданного с помощью ИИ - РИА Новости, 18.07.2026
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13:00 18.07.2026
Эксперт оценил необходимость маркировки контента, созданного с помощью ИИ

Вайпан: маркировка созданного с помощью ИИ контента может оказаться избыточной

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Вайпан считает, что полностью сгенерированные ИИ фильмы, видеоролики и музыкальные произведения необходимо маркировать.
  • Универсальная маркировка всего контента может быть избыточной, особенно в случаях использования нейросети в качестве вспомогательного инструмента.
  • Компании должны добровольно сообщать об использовании ИИ при создании материалов, когда это имеет существенное значение для потребителя, и принцип прозрачности должен действовать при общении человека с ИИ-ботами.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Универсальная маркировка всего созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ) контента может оказаться избыточной, однако полностью сгенерированные ИИ фильмы, видеоролики и музыкальные произведения необходимо обозначать, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.
Вопрос об обязательной маркировке зависит от того, какую роль ИИ сыграл в создании материала. По словам эксперта, нейросети могут как полностью генерировать произведения, так и использоваться человеком лишь в качестве вспомогательного инструмента.
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"Если это видеофильм или музыка, написанная только искусственным интеллектом, это должно быть маркировано, потому что это понятно и это можно сделать", - сказал Вайпан.
При этом обязательное обозначение любого материала, при подготовке которого применялся ИИ, практически трудно реализовать, отметил он. Например, если человек создал презентацию с помощью ИИ, то ее маркировка уже будет чрезмерной.
Такой же подход, по его словам, может применяться к курсовым работам и рабочим текстам, при подготовке которых человек использовал нейросеть для решения отдельных задач, но самостоятельно определял содержание и отвечал за конечный результат.
Вайпан отметил, что государство готово отказаться от универсальной обязательной маркировки, но в таком случае все равно потребуются правила, позволяющие обеспечить прозрачность применения ИИ.
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В частности, компаниям следует добровольно сообщать об использовании ИИ при создании материалов, когда оно имеет существенное значение для потребителя, считает эксперт.
"Компания должна добросовестно сказать: да, эти материалы мы сделали с помощью ИИ. Тогда нужно выходить на саморегулирование", - добавил Вайпан.
Кроме того он подчеркнул, что принцип прозрачности должен действовать и при общении человека с ИИ-ботами.
"Если я покупаю какой-то билет и разговариваю с ИИ-ботом, то я должен понимать, что я разговариваю с ботом, а не с конкретным человеком. Это очень важно", - заключил эксперт.
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