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ИИ не должен становиться закрытым клубом, заявил Орешкин - РИА Новости, 18.07.2026
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05:08 18.07.2026
ИИ не должен становиться закрытым клубом, заявил Орешкин

Орешкин призвал обеспечить справедливый доступ к ресурсам ИИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект не должен становиться закрытым клубом избранных.
  • Он отметил необходимость обеспечения справедливого и недискриминационного доступа к ресурсам и технологиям искусственного интеллекта для всех государств.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект не должен становиться закрытым клубом избранных, необходимо обеспечить справедливый доступ к ресурсам, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных или новой линией глобального раздела", - заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
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Он отметил, что необходимо обеспечить справедливый доступ к ресурсам искусственного интеллекта.
"Государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям, программным продуктам на их основе, а также надежной энергетической инфраструктуре", - добавил он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.
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