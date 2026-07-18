ИИ не должен становиться закрытым клубом, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект не должен становиться закрытым клубом избранных.
- Он отметил необходимость обеспечения справедливого и недискриминационного доступа к ресурсам и технологиям искусственного интеллекта для всех государств.
ШАНХАЙ, 18 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект не должен становиться закрытым клубом избранных, необходимо обеспечить справедливый доступ к ресурсам, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Он отметил, что необходимо обеспечить справедливый доступ к ресурсам искусственного интеллекта.
"Государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям, программным продуктам на их основе, а также надежной энергетической инфраструктуре", - добавил он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.