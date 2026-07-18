ИИ не должен становиться закрытым клубом, заявил Орешкин

"Государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям, программным продуктам на их основе, а также надежной энергетической инфраструктуре", - добавил он.

Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.