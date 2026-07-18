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Хаменеи усомнился в весомости подписи Трампа под меморандумом с Ираном - РИА Новости, 18.07.2026
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20:33 18.07.2026
Хаменеи усомнился в весомости подписи Трампа под меморандумом с Ираном

Хаменеи заявил о ненадежности подписи Трампа под меморандумом с Ираном

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Моджтаба Хаменеи заявил о нарушении США меморандума с Ираном.
  • Он подчеркнул, что подпись американского президента под документом оказалась ненадежной.
  • По словам Хаменеи, Иран и "ось сопротивления" подготовили "незабываемый урок" для США.
ТЕГЕРАН, 18 июл – РИА Новости. Факт нарушения Соединенными Штатами меморандума с Ираном говорит о ненадежности подписи американского президента под документом, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.
"Очередное нарушение договоренностей меморандума о взаимопонимании со стороны США, подписанного между президентами Ирана и США, еще раз доказало всем, насколько ничтожна и недействительна подпись американского президента, а также подтвердило, что запугивание, тирания и варварство являются неотъемлемой частью американской идеологии и политики", - написал Хаменеи в своем послании, оно приводится в Telegram-канале иранского лидера.
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По словам иранского лидера, Иран и "ось сопротивления" (союзники Ирана в противостоянии США и Израилю) подготовили "незабываемый урок" для Вашингтона, который стремится разжечь войну против Тегерана и понесет за это еще большие издержки.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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В миреИранСШАМоджтаба ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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