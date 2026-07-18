Хаменеи усомнился в весомости подписи Трампа под меморандумом с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Моджтаба Хаменеи заявил о нарушении США меморандума с Ираном.

Он подчеркнул, что подпись американского президента под документом оказалась ненадежной.

По словам Хаменеи, Иран и "ось сопротивления" подготовили "незабываемый урок" для США.

ТЕГЕРАН, 18 июл – РИА Новости. Факт нарушения Соединенными Штатами меморандума с Ираном говорит о ненадежности подписи американского президента под документом, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.

"Очередное нарушение договоренностей меморандума о взаимопонимании со стороны США , подписанного между президентами Ирана и США, еще раз доказало всем, насколько ничтожна и недействительна подпись американского президента, а также подтвердило, что запугивание, тирания и варварство являются неотъемлемой частью американской идеологии и политики", - написал Хаменеи в своем послании, оно приводится в Telegram-канале иранского лидера.

По словам иранского лидера, Иран и "ось сопротивления" (союзники Ирана в противостоянии США и Израилю) подготовили "незабываемый урок" для Вашингтона, который стремится разжечь войну против Тегерана и понесет за это еще большие издержки.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.