СМИ: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп

"Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию", - сообщает издание.

Злоумышленники настаивают на выполнении их требований сроком до 18.00 мск субботы. В канцелярии президента заявили изданию, что осведомлены об атаке и занимаются этой проблемой. Пока неясно, затронула ли кибератака только главную страницу сайта или также коснулась его внутренней системы, пишет издание.