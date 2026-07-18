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СМИ: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп - РИА Новости, 18.07.2026
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16:06 18.07.2026
СМИ: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп

Kenyans.co: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в $319 тыс

© Fotolia / DragonImagesМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Fotolia / DragonImages
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто и разместили требование заплатить выкуп в размере пяти биткоинов.
  • Злоумышленники угрожают обнародовать некую информацию о главе государства, если их требования не будут выполнены.
  • В канцелярии президента заявили, что осведомлены об атаке и занимаются этой проблемой.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто и разместили на главной странице сообщение с требованием заплатить выкуп в размере пяти биткоинов (более 319 тысяч долларов), угрожая в противном случае обнародовать некую информацию о главе государства, сообщает издание Kenyans.co.
«
"Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию", - сообщает издание.
Злоумышленники настаивают на выполнении их требований сроком до 18.00 мск субботы. В канцелярии президента заявили изданию, что осведомлены об атаке и занимаются этой проблемой. Пока неясно, затронула ли кибератака только главную страницу сайта или также коснулась его внутренней системы, пишет издание.
По состоянию на 14.45 мск сайт президента Кении недоступен.
В ноябре 2025 года сообщалось, что были взломаны некоторые сайты кенийского правительства. Предполагаемые преступники оставили на взломанных сайтах сообщения расистского содержания. Сетевому нападению тогда подверглись страницы министерств здравоохранения, образования, труда, окружающей среды, туризма, внутренних дел и информационных технологий. Также пострадали сайты иммиграционного департамента, управления государственно-частного партнерства, управления уголовных расследований.
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