Губернатор Тамбовской области посетил пострадавших от удара ВСУ по складу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тамбовской области приехал в больницу к пострадавшим при атаке украинских БПЛА по складу Wildberries в Котовске.
- В результате атаки погибли семь человек, пострадали 25, из них 23 были госпитализированы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области приехал в больницу к пострадавшим в результате атаки украинских БПЛА по складу Wildberries в Котовске, сообщили РИА Новости в правительстве области.
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"Поехал, там сейчас", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о поездке Первышова в больницу к пострадавшим при атаке ВСУ.
Ранее Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 24 человека пострадали. Позже Первышов уточнил, что число пострадавших выросло до 25 человек, из них 23 были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, в областную больницу. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.