Отставка главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге была неизбежной, заявил Мерц

"Йенс Шпан сообщил мне, что уходит с поста председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Это решение является правильным и было неизбежным", - написал Мерц в соцсети X .

Канцлер поблагодарил Шпана за сотрудничество и сообщил, что как председатель ХДС в координации с лидером ХСС Маркусом Зедером предложит кандидатуру на пост главы фракции. Порядок избрания и сроки будут согласованы с руководящими органами партии и фракции, уточнил Мерц.