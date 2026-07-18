Отставка главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге была неизбежной, заявил Мерц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан объявил об отставке на фоне скандала в партии.
- Отставка Шпана связана с тем, что он и его супруг стали родителями с помощью суррогатной матери в США, несмотря на законодательный запрет суррогатного материнства в Германии.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил неизбежность отставки Шпана и сообщил, что предложит кандидатуру на пост главы фракции.
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Отставка главы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенса Шпана была неизбежной, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Шпан 18 июля объявил о своей отставке на фоне скандала в партии из-за того, что он и его супруг (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) стали родителями с помощью суррогатной матери в США. Христианские демократы, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, указывали на законодательный запрет суррогатного материнства в Германии.
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"Йенс Шпан сообщил мне, что уходит с поста председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Это решение является правильным и было неизбежным", - написал Мерц в соцсети X.
Канцлер поблагодарил Шпана за сотрудничество и сообщил, что как председатель ХДС в координации с лидером ХСС Маркусом Зедером предложит кандидатуру на пост главы фракции. Порядок избрания и сроки будут согласованы с руководящими органами партии и фракции, уточнил Мерц.